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У Міноборони оцінили ризик ядерного удару з боку Росії

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Київ, Субота 19 листопада 2022 11:39
У Міноборони оцінили ризик ядерного удару з боку Росії Фото: в Міноборони оцінили ризик ядерного удару з боку Росії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Загроза ядерного удару Росії по Україні наразі є низькою. Навіть якщо росіяни наважаться на такий крок, українці не перестануть боротися за перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави Моноборони, генерал-майора у відставці Володимира Гаврилова в інтерв'ю Sky News.

На питання журналіста, чи вірить він у використання росіянами ядерної зброї, Гаврилов відповів:

"Так, це була б драма. Для всіх це буде однаково - Бог знає який сценарій - але цей тактичний ядерний удар не є загрозою, яка зупинить нас від продовження нашої боротьби".

Ядерні погрози Росії і що про це говорять

Нагадаємо, що росіяни неодноразово погрожували Україні та Заходу ядерною зброєю. У розвідці зазначають, що такий ризик існує, особливо вздовж лінію фронту.

Втім, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, якщо Росія застосує ядерну зброю, світ повинен дати швидку і рішучу відповідь, бо в "іншому випадку запанує хаос".

При цьому навіть союзники Росії виступають проти ядерної ескалації. Так, голова КНР Сі Цзіньпін заявив про неприпустимість ядерної війни.

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