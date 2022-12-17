Зеленський про ядерні погрози Путіна: доказ слабкості президента РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для французького телеканалу LCI .

Він зазначив, що тільки "хвора людина" може піти на такі кроки, як загрожувати застосувати ядерну зброю.

"Можливе звернення до застосування ядерної зброї - це доказ слабкості, доказ певної неповноцінності людини, яка допускає такі загрози. Є тільки хворі, абсолютно хворі люди, які дозволяють собі такий крок", - заявив президент.

Путін думає лише про особисті інтереси, зазначив Зеленський.

"У нього немає прямолінійного підходу до справи, це завжди обхідний шлях, у нього в голові спотворена реальність. Він думає тільки про свою вигоду та свої особисті інтереси. Він навіть не думає про інтереси своєї країни, йому немає справи до росіян, якими він править, як рабами", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у грудні Путін повернувся до погроз застосування ядерної зброї проти України.

У вересні Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що її заява нібито "не є блефом".

Загроза ядерного удару Росії по Україні поки що низька. Навіть якщо росіяни наважаться на такий крок, українці не перестануть боротися за перемогу.

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