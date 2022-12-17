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В США оценили готовность Путина применить тактическое ядерное оружие

Фото: глава ЦРУ Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В США пока не видят четких доказательств готовности России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего своей риторикой агрессор хочет запугать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ЦРУ Уильяма Бернса в интервью американской телекомпании PBS.

россиянам, какие серьезные риски будет иметь применение ядерного оружия.

"Я считаю, что также было очень полезно, что китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность использованием ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", - отметил Бернс.

Напомним, что в последнее время диктатор Путин и его окружение активно продвигают риторику применения ядерного оружия против Украины.

В частности, сообщалось, что РФ может изменить свою военную доктрину, чтобы наносить ядерный удар первой "в целях разоружения противника".

Впрочем, недавно глава государства Владимир Зеленский заявил, что ядерные угрозы президента Путина лишь являются доказательством слабости и неполноценности человека.

Также Зеленский считает, что глава Кремля боится смерти, поэтому не пойдет на ядерный удар.

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