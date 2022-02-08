США оценили усилия Эрдогана по поддержке Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины. Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели возможность укрепления отношений между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.
"Блинкен и Чавушоглу обсудили дальнейшую координацию и единство НАТО в отношении угрозы дальнейшей эскалации и агрессии России против Украины", - отмечается в сообщении.
В ходе беседы госсекретарь подчеркнул приверженность США и Турции суверенитету и территориальной целостности Украины. Также Блинкен отметил готовность турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать дипломатическое урегулирование конфликта.
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Кроме того, затрагивались дополнительные шаги, которые могут предпринять США для поддержания этих усилий.
"Они также рассмотрели возможности по поддержанию прочных двусторонних отношений между США и Турцией", - подчеркивается в заявлении.
Напомним, 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган находился с визитом в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отметим, в январе Эрдоган пригласил Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Турцию для переговоров. Позднее турецкая сторона отметила, что Украина дала согласие на такую встречу, Россия пока не ответила на инициативу Анкары.