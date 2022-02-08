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США оценили усилия Эрдогана по поддержке Украины

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Вашингтон, Вторник 08 февраля 2022 21:48
США оценили усилия Эрдогана по поддержке Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (facebook Дмитрия Кулебы)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины. Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели возможность укрепления отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

"Блинкен и Чавушоглу обсудили дальнейшую координацию и единство НАТО в отношении угрозы дальнейшей эскалации и агрессии России против Украины", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы госсекретарь подчеркнул приверженность США и Турции суверенитету и территориальной целостности Украины. Также Блинкен отметил готовность турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать дипломатическое урегулирование конфликта.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Кроме того, затрагивались дополнительные шаги, которые могут предпринять США для поддержания этих усилий.

"Они также рассмотрели возможности по поддержанию прочных двусторонних отношений между США и Турцией", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган находился с визитом в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, в январе Эрдоган пригласил Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Турцию для переговоров. Позднее турецкая сторона отметила, что Украина дала согласие на такую встречу, Россия пока не ответила на инициативу Анкары.

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Энтони Блинкен Соединенные Штаты Америки Турция Украина
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