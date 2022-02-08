США оценили усилия Эрдогана по поддержке Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины. Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели возможность укрепления отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса .

"Блинкен и Чавушоглу обсудили дальнейшую координацию и единство НАТО в отношении угрозы дальнейшей эскалации и агрессии России против Украины", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы госсекретарь подчеркнул приверженность США и Турции суверенитету и территориальной целостности Украины. Также Блинкен отметил готовность турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать дипломатическое урегулирование конфликта.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Кроме того, затрагивались дополнительные шаги, которые могут предпринять США для поддержания этих усилий.

"Они также рассмотрели возможности по поддержанию прочных двусторонних отношений между США и Турцией", - подчеркивается в заявлении.