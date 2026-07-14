США отримали зброю, яка може "вимикати" супутники без ракет

Компактна антена на колесах

Комплекс Meadowlands є глибокою модернізацією та значно компактнішою версією попередньої американської системи Counter Communications System (CCS) Block 10.2.

Нова зброя виконана у вигляді великої тарілки-антени, яку змонтовано на колісному автомобільному причепі.

Завдяки зменшеним габаритам та оптимізованій вазі комплекс можна швидко завантажувати на борт важких військово-транспортних літаків для оперативного перекидання у будь-яку точку планети.

Принцип бойового застосування системи:

Антена спрямовує потужне електромагнітне випромінювання безпосередньо на приймальну антену ворожого космічного апарата;

Комплекс одночасно глушить як висхідні сигнали керування з наземних командних пунктів, так і низхідні канали передачі даних із супутника;

Внаслідок атаки космічний апарат втрачає можливість обробляти інформацію, що призводить до збоїв у роботі його програмного забезпечення та апаратної частини.

Важливою перевагою Meadowlands перед класичною кінетичною антисупутниковою зброєю (ракетами) є створення так званого "зворотного ефекту".

Система виводить супутник з ладу виключно на програмно-технічному рівні. Вона не руйнує апарат фізично, а це дозволяє уникнути утворення небезпечних хмар космічного сміття на орбіті.

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Кейси: досвід операції Midnight Hammer

В офіційній заяві військового командування підтверджено, що системи електромагнітної боротьби подібного класу вже пройшли успішну перевірку в умовах реальних бойових дій.

Комплекси РЕБ задіяли під час спільної військової операції Midnight Hammer, у межах якої збройні сили США завдали ударів по 3 ядерних об'єктах в Ірані 22 червня 2025 року.

Тоді американські підрозділи розгорнули зону тотального радіомовчання, повністю ліквідувавши можливість координації та зв'язку в оборонній мережі супротивника.

Сучасне поле бою стає критично залежним від космічних технологій, тому протисупутникова зброя перетворюється на базовий елемент оборонної стратегії Пентагону.

Лише минулого місяця Космічні сили США провели масштабні навчання з симуляції орбітальних загроз, під час яких здійснили екстрений запуск супутника-перехоплювача в надкороткі терміни.

Зазначається, що комплекс Meadowlands офіційно заступив на бойове чергування 8 червня. Зброя увійшла до складу спеціалізованого крила Delta 3, яке відповідає за ведення космічної електромагнітної війни.