США получили оружие, которое может "выключать" спутники без ракет

Компактная антенна на колесах

Комплекс Meadowlands представляет собой глубокую модернизацию и более компактную версию предыдущей американской системы Counter Communications System (CCS) Block 10.2.

Новое оружие выполнено в виде большой тарелки-антенны, которая смонтирована на колесном автомобильном прицепе.

Благодаря уменьшенным габаритам и оптимизированному весу комплекс можно быстро загружать на борт тяжелых военно-транспортных самолетов для оперативного опрокидывания в любую точку планеты.

Принцип боевого применения системы:

Антенна направляет мощное электромагнитное излучение непосредственно на приемную антенну вражеского космического аппарата;

Комплекс одновременно глушит как восходящие сигналы управления из наземных командных пунктов, так и нисходящие каналы передачи данных со спутника;

В результате атаки космический аппарат упускает возможность обрабатывать информацию, что приводит к сбоям в работе его программного обеспечения и аппаратной части.

Важным преимуществом Meadowlands перед классическим кинетическим антиспутниковым оружием (ракетами) является создание так называемого "обратного эффекта".

Система выводит спутник из строя только на программно-техническом уровне. Она не разрушает аппарат физически, что позволяет избежать образования опасных облаков космического мусора на орбите.

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Кейсы: опыт операции Midnight Hammer

В официальном заявлении военного командования подтверждено, что система электромагнитной борьбы подобного класса уже прошла успешную проверку в условиях реальных боевых действий.

Комплексы РЭБ задействовали во время совместной военной операции Midnight Hammer, в рамках которой вооруженные силы США нанесли удары по 3 ядерным объектам в Иране 22 июня 2025 года.

Тогда американские подразделения развернули зону тотального радиомолчания, полностью ликвидировав возможность координации и связи в оборонной сети противника.

Современное поле боя становится критически зависимым от космических технологий, поэтому противоспутниковое оружие превращается в базовый элемент оборонной стратегии Пентагона.

Только в прошлом месяце Космические силы США провели масштабные учения по симуляции орбитальных угроз, во время которых совершили экстренный запуск спутника-перехватчика в сверхкороткие сроки.

Отмечается, что комплекс Meadowlands официально вступил в боевое дежурство 8 июня. Оружие вошло в состав специализированного крыла Delta 3, отвечающего за ведение космической электромагнитной войны.