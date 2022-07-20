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В США отреагировали на заявление Лаврова о расширении географии войны: то, о чем предупреждали

Фото: спикер Госдепартамента Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Елизавета Драбкина

Расширение военного внимания России в Украине с целью аннексии других частей страны за пределами так называемых "ДНР" и "ЛНД" - это то, о чем предупреждала администрация президента США Джо Байдена.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс на брифинге.

"Эта война - не что иное, как война за территориальный захват" - сказал Прайс на брифинге в ответ на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Напомним, Лавров заявил, что география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышли за пределы "ДНР" и "ЛНД". Он сказал, что теперь армия России получила задание "демилитаризовать" и юг Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на заявление Лаврова отметил, что санкции против России необходимо ужесточить, поскольку Кремль не хочет мирных переговоров и откровенно заявляет о намерениях захватить больше украинских земель.

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Соединенные Штаты АмерикиЛавров