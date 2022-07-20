RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США відреагували на заяву Лаврова про розширення географії війни: те, про що попереджали

Фото: спікер Держдепартаменту Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Розширення військової уваги Росії в Україні з метою анексії інших частин країни за межами так званих "ДНР" і "ЛНР" - це те, про що попереджала адміністрація президента США Джо Байдена.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спікер Держдепа США Нед Прайс на брифінгу.

"Ця війна - не що інше, як війна за територіальне захоплення" - сказав Прайс на брифінгу у відповідь на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Нагадаємо, Лавров заявив, що географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і нібито вийшли за межі "ДНР" і "ЛНР". Він сказав, що тепер армія Росії отримала завдання "демілітаризувати" і південь України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на заяву Лаврова зазначив, що санкції проти Росії необхідно посилити, оскільки Кремль не хоче мирних переговорів і відверто заявляє про наміри захопити більше українських земель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЛавров