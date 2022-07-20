У США відреагували на заяву Лаврова про розширення географії війни: те, про що попереджали

Розширення військової уваги Росії в Україні з метою анексії інших частин країни за межами так званих "ДНР" і "ЛНР" - це те, про що попереджала адміністрація президента США Джо Байдена.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив спікер Держдепа США Нед Прайс на брифінгу.

"Ця війна - не що інше, як війна за територіальне захоплення" - сказав Прайс на брифінгу у відповідь на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Нагадаємо, Лавров заявив, що географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і нібито вийшли за межі "ДНР" і "ЛНР". Він сказав, що тепер армія Росії отримала завдання "демілітаризувати" і південь України.