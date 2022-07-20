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Россия хочет крови, а не разговоров. Кулеба обратился к Западу из-за заявления Лаврова

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Киев, Среда 20 июля 2022 18:09
Россия хочет крови, а не разговоров. Кулеба обратился к Западу из-за заявления Лаврова Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Санкции против РФ необходимо ужесточить, поскольку Москва не хочет мирных переговоров и откровенно заявляет о намерениях захватить больше украинских земель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Признание министра иностранных дел РФ (Сергея Лаврова - ред.) в намерениях захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров", - подчеркнул Кулеба.

При этом он призвал всех партнеров Украины усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия для ВСУ.

Напомним, ранее Лавров заявлял, что география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за пределы "ДНР" и "ЛНР". Целями РФ теперь стали Херсонская область и Запорожская область.

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