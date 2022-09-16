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США отреагировали на угрозы РФ из-за возможных поставок ракет ATACMS в Украину

Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (U.S. Department of State)
Автор: Артур Родивилов

США направляют вооружение в Украину только для защиты ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Таким образом он прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о поставках Киеву вооружения большой дальности, в том числе баллистических ракет ATACMS.

"Я не буду отвечать на заявления России, но могу подчеркнуть, что всё, что мы предоставляли украинским партнерам, имеет своей целью только обеспечение им возможности защиты своей территории", - сказал Прайс.

Напомним, Захарова ранее в четверг заявила, что если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет "красную черту" и "станет непосредственной стороной конфликта".

В этот же день телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена не намерена менять свой подход в отношении поставок военной техники Киеву. В связи с этим она отказывает Украине в некоторых запросах, полагая, что обстановка на фронте не изменилась достаточно сильно.

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