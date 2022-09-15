Россия пригрозила США "последствиями" в случае поставок Украине ракет большей дальности
Россия обеспокоена тем, что США могут поставить Украине ракеты еще большей дальности. Угрожает Вашингтону тем, что якобы сочтет его "непосредственной стороной конфликта".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".
По словам представителя МИД России Марии Захаровой, США и другие союзники Украины, которые помогают нашим воинам противостоять российской агрессии якобы становятся соучастниками.
"Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - заявил Захарова.
Как отметила пресс-секретарь МИД, подобный шаг со стороны США, якобы спровоцирует нарастание напряженности и гонку вооружений.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Киев запросил у Конгресса США выделить дополнительные системы вооружения и боеприпасов для продолжения наступления в 2023 году. В частности речь идет и о ракетах большой дальности ATACMS.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.