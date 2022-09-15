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Россия пригрозила США "последствиями" в случае поставок Украине ракет большей дальности

Новина українською →
Четверг 15 сентября 2022 14:22
Россия пригрозила США "последствиями" в случае поставок Украине ракет большей дальности Фото: Мария Захарова, представитель МИД России facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергей Пышкин

Россия обеспокоена тем, что США могут поставить Украине ракеты еще большей дальности. Угрожает Вашингтону тем, что якобы сочтет его "непосредственной стороной конфликта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, США и другие союзники Украины, которые помогают нашим воинам противостоять российской агрессии якобы становятся соучастниками.

"Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - заявил Захарова.

Как отметила пресс-секретарь МИД, подобный шаг со стороны США, якобы спровоцирует нарастание напряженности и гонку вооружений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Киев запросил у Конгресса США выделить дополнительные системы вооружения и боеприпасов для продолжения наступления в 2023 году. В частности речь идет и о ракетах большой дальности ATACMS.

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