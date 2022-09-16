США відреагували на погрози РФ через можливі постачання ракет ATACMS в Україну

Таким чином він прокоментував слова офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової про постачання Києву озброєння великої дальності, в тому числі балістичних ракет ATACMS.

"Я не буду відповідати на заяви Росії, але можу підкреслити, що все, що ми надавали українським партнерам, має своєю метою тільки забезпечення їм можливості захисту своєї території", - сказав Прайс.

Нагадавши, Захарова раніше в четвер заявила, що якщо Вашингтон прийме рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перейде "червону риску" і "стане безпосередньою стороною конфлікту".

Цього ж дня телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена не має наміру змінювати свій підхід щодо поставок військової техніки Києву. У зв'язку з цим вона відмовляє Україні в деяких запитах, вважаючи, що обстановка на фронті не змінилася досить сильно.

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