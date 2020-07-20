США отреагировали на строительство кораблей РФ в украинском Крыму

Фото: посольство США в Киеве (visaglobal.com.ua)

Россия в очередной раз нарушила международные нормы

Соединенные Штаты Америки осудили начало строительства военных российских кораблей в оккупированном украинском Крыму. Действия РФ назвали нарушением международных норм.

Соответствующее заявление обнародовало посольство США в Украине.

Американские дипломаты подчеркнули, что это не первое нарушение международных норм Российской Федерацией.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, в который раз нарушает международные нормы", - говорится в сообщении.

В посольстве также заявили, что санкции против РФ останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом и не выведет свои войска с Донбасса.

Как известно, после аннексии Россией украинского Крыма и начала боевых действий на Донбассе десятки стран мира, включая США, ввели против РФ экономические санкции. С тех пор действие санкций продлевают каждый год.

Ранее США назвали еще одну причину для сохранения санкций против России.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин посетил оккупированный судостроительный завод "Залив" в Керчи, где дал старт строительству двух десантных военных кораблей для флота РФ.