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В США назвали еще одну причину для сохранения санкций против России

Новости » Политика     02.07.2020 - 15:59
В США назвали еще одну причину для сохранения санкций против России
Фото: посольство США (visaglobal.com.ua)

США считают несанкционированным использование Россией моста через Керченский пролив

Соединенные Штаты считают несанкционированным строительство и использование Российской Федерацией моста в Керченском проливе. Такие действия в США называют еще одной причиной для сохранения санкций против РФ.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

В посольстве выразили обеспокоенность из-за использования Крыма Россией для проведения незаконных опросов, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы твердо повторяем, что Крым - это Украина. Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций", - сообщили в посольстве США.

Отметим, днями в Крыму прошел "референдум" за поправки в конституцию РФ. В связи с этим Украина выразила протест. Также о непризнании "референдума" в Крыму выступили в Евросоюзе.

Напомним, ранее Евросоюз продлили до 2021 года экономические санкции против России за военную агрессию в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в Сенате США выступили за введение новых санкций против России из-за сотрудничества с талибами в Афганистане.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКрымСанкции против России
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