США відреагували на будівництво кораблів РФ в українському Криму

Фото: посольство США в Києві (visaglobal.com.ua)

Росія в черговий раз порушила міжнародні норми

Сполучені Штати Америки засудили початок будівництва російських військових кораблів в окупованому українському Криму. Дії РФ назвали порушенням міжнародних норм.

Відповідну заяву оприлюднило посольство США в Україні.

Американські дипломати наголосили, що це не перше порушення міжнародних норм Російською Федерацією.

"Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силоміць захопленій нею, вкотре порушує міжнародні норми", - йдеться у повідомленні.

У посольстві також заявили, що санкції проти РФ залишаться в силі до тих пір, поки Росія не поверне Україні контроль над півостровом і не виведе свої війська з Донбасу.

Як відомо, після анексії Росією українського Криму і початку бойових дій на Донбасі десятки країн світу, включаючи США, ввели проти РФ економічні санкції. Відтоді дію санкцій продовжують щороку.

Раніше США назвали ще одну причину для збереження санкцій проти Росії.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін відвідав окупований суднобудівний завод "Затока" в Керчі, де дав старт будівництву двох десантних військових кораблів для флоту РФ.