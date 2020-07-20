РФ начала строить в оккупированном Крыму десантные корабли

Фото: Путин на заводе "Залив" в Керчи (kremlin.ru)

В Керчи хотят построить два российских корабля

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил оккупированный украинский Крым. В Керчи на судостроительном заводе "Залив" Путин дал старт строительству двух десантных кораблей для флота РФ.

Об этом говорится на сайте российского президента.

Вместе с Путиным на аннексированный полуостров прибыли также представители российского правительства и Минобороны. На керченском заводе "Залив" будут строить два десантных корабля - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

Во время беседы с рабочими Путин заявил, что принадлежащие Украине мощности завода "не то чтобы были разрушены, они просто не развивались".

"Я разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе и из правительства Украины, с последним премьером много разговаривал, еще когда он был премьером. Они вынуждены были это делать, не потому, что они специально против Крыма там работают, просто вынуждены были это делать в силу тяжелой экономической ситуации", - сказал Путин.

Напомним, Россия начала агрессию против Украины с оккупации Крымского полуострова. В феврале 2014 года в Крым вторглись российские военные без опознавательных знаков. Позже Путин признал, что РФ ввела на полуостров войска, тем самым признав агрессию и нарушение международного права.

Отметим, ранее российский президент заявлял, что плохие отношения Украины и России не связаны с аннексией украинского Крыма.