США отреагировали на отзыв посла Россией

"Мы, конечно, видели эти сообщения (об отзыве посла, - ред.). Я бы сказала, что наша администрация будет придерживаться другого подхода в наших отношениях с Россией, чем предыдущая администрация", - сказала она.

По словам Псаки, новая администрация США будет "действовать прямо" в вопросах с РФ, которые их беспокоят.

Она также отметила, что президент Джо Байден "не придерживается своих опасений" относительно вмешательства РФ в американские выборы, кибератаки через программы SolarWinds или же сообщениями о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за убийство американских солдат в Афганистане. По ее словам, россияне вмешивались или пытались вмешаться в выборы в США задолго до 2016 года.

"Мы будем высказываться по вопросам, вызывающим у нас озабоченность. И, как сказал вчера президент, россияне, безусловно, будут нести ответственность за свои действия. Скоро мы расскажем об этом подробнее", - добавила Псаки.