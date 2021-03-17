США прекратит экспорт и импорт оружия и оборонных услуг с Россией

Соединенные Штаты Америки в рамках санкций против Российской Федерации вводит запрет на экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Санкции вступают в силу с 18 марта.

Санкции вводятся в связи с применением химического или биологического оружия Россией против собственных граждан. В частности, это касается отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, а также российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020-го. В США отметили, что в обоих случаях применялось вещество "Новичок".

Так, в рамках санкций будут введены такие запреты: