США прекратит экспорт и импорт оружия и оборонных услуг с Россией
Соединенные Штаты Америки в рамках санкций против Российской Федерации вводит запрет на экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Санкции вступают в силу с 18 марта.
Санкции вводятся в связи с применением химического или биологического оружия Россией против собственных граждан. В частности, это касается отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, а также российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020-го. В США отметили, что в обоих случаях применялось вещество "Новичок".
Так, в рамках санкций будут введены такие запреты:
- на оказание иностранной помощи России (за исключением срочной гуманитарной помощи и продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров);
- прекращается продажа любых оборонных изделий или оборонных услуг и разрешений на экспорт в Россию предметов (товаров, программного обеспечения, технологий) из Списка боеприпасов США;
- прекращается финансирование продажи оружия;
- на предоставление кредитов или другой финансовой помощи;
- на экспорт товаров и технологий, важных для национальной безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что также США введут против России санкции из-за вмешательства в выборы.
Также РБК-Украина писало, что президента США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.
Отметим, по информации СМИ новые санкции США против России могут коснуться лиц из руководства страны.