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США прекратит экспорт и импорт оружия и оборонных услуг с Россией

Новина українською → Вашингтон, Среда 17 марта 2021 15:46
США прекратит экспорт и импорт оружия и оборонных услуг с Россией Фото: Минторг США (facebook.com/Commercegov)
Автор: Игорь Литвиненко

Соединенные Штаты Америки в рамках санкций против Российской Федерации вводит запрет на экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Санкции вступают в силу с 18 марта.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли США.

Санкции вводятся в связи с применением химического или биологического оружия Россией против собственных граждан. В частности, это касается отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, а также российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020-го. В США отметили, что в обоих случаях применялось вещество "Новичок".

Так, в рамках санкций будут введены такие запреты:

  • на оказание иностранной помощи России (за исключением срочной гуманитарной помощи и продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров);
  • прекращается продажа любых оборонных изделий или оборонных услуг и разрешений на экспорт в Россию предметов (товаров, программного обеспечения, технологий) из Списка боеприпасов США;
  • прекращается финансирование продажи оружия;
  • на предоставление кредитов или другой финансовой помощи;
  • на экспорт товаров и технологий, важных для национальной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что также США введут против России санкции из-за вмешательства в выборы.

Также РБК-Украина писало, что президента США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Отметим, по информации СМИ новые санкции США против России могут коснуться лиц из руководства страны.

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