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США відреагували на відкликання посла Росією

Автор: Андрій Козловський

Речник Білого Дому Дженніфер Псакі прокоментувала відкликання Росією свого посла після введення нових санкцій Вашингтоном. Вона також заявила про новий підхід у відносинах з РФ.

Про це Дженніфер Псакі заявила під час брифінгу.

"Ми, звичайно, бачили ці повідомлення (про відкликання посла, - ред.). Я б сказала, що наша адміністрація буде дотримуватися іншого підходу в наших відносинах з Росією, ніж попередня адміністрація", - сказала вона.

За словами Псакі, нова адміністрація США буде "діяти прямо" в питаннях з РФ, які їх турбують.

Вона також зазначила, що президент Джо Байден "не дотримується своїх побоювань" щодо втручання РФ в американські вибори, кібератаки через програми SolarWinds або ж повідомленнями про те, що Росія нібито пропонувала винагороду бойовикам за вбивство американських солдатів в Афганістані. За її словами, росіяни втручалися або намагалися втрутитися у вибори в США задовго до 2016 року.

"Ми будемо висловлюватися з питань, що викликають у нас стурбованість. І, як сказав учора президент, росіяни, безумовно, будуть нести відповідальність за свої дії. Скоро ми розповімо про це детальніше", - додала Псакі.

Нагадаємо, напередодні Міністерство торгівлі США оголосило, що вводить заборону на експорт та імпорт зброї та оборонних послуг в Росію.

Після цього Міністерство закордонних справ Росії викликало посла з Вашингтону для консультацій.

До цього президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею.

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