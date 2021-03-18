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США отреагировали на отзыв посла Россией

Новина українською → Вашингтон, Четверг 18 марта 2021 11:20
США отреагировали на отзыв посла Россией Фото: Дженнифер Псаки (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки прокомментировала отзыв Россией своего посла после введения новых санкций Вашингтоном. Она также заявила о новом подходе в отношениях с РФ.

Об этом Дженнифер Псаки заявила во время брифинга.

"Мы, конечно, видели эти сообщения (об отзыве посла, - ред.). Я бы сказала, что наша администрация будет придерживаться другого подхода в наших отношениях с Россией, чем предыдущая администрация", - сказала она.

По словам Псаки, новая администрация США будет "действовать прямо" в вопросах с РФ, которые их беспокоят.

Она также отметила, что президент Джо Байден "не придерживается своих опасений" относительно вмешательства РФ в американские выборы, кибератаки через программы SolarWinds или же сообщениями о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за убийство американских солдат в Афганистане. По ее словам, россияне вмешивались или пытались вмешаться в выборы в США задолго до 2016 года.

"Мы будем высказываться по вопросам, вызывающим у нас озабоченность. И, как сказал вчера президент, россияне, безусловно, будут нести ответственность за свои действия. Скоро мы расскажем об этом подробнее", - добавила Псаки.

Напомним, накануне Министерство торговли США объявило, что вводит запрет на экспорт и импорт оружия и оборонных услуг в Россию.

После этого Министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций.

До этого президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина убийцей.

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