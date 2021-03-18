США відреагували на відкликання посла Росією

Речник Білого Дому Дженніфер Псакі прокоментувала відкликання Росією свого посла після введення нових санкцій Вашингтоном. Вона також заявила про новий підхід у відносинах з РФ.

"Ми, звичайно, бачили ці повідомлення (про відкликання посла, - ред.). Я б сказала, що наша адміністрація буде дотримуватися іншого підходу в наших відносинах з Росією, ніж попередня адміністрація", - сказала вона.

За словами Псакі, нова адміністрація США буде "діяти прямо" в питаннях з РФ, які їх турбують.

Вона також зазначила, що президент Джо Байден "не дотримується своїх побоювань" щодо втручання РФ в американські вибори, кібератаки через програми SolarWinds або ж повідомленнями про те, що Росія нібито пропонувала винагороду бойовикам за вбивство американських солдатів в Афганістані. За її словами, росіяни втручалися або намагалися втрутитися у вибори в США задовго до 2016 року.

"Ми будемо висловлюватися з питань, що викликають у нас стурбованість. І, як сказав учора президент, росіяни, безумовно, будуть нести відповідальність за свої дії. Скоро ми розповімо про це детальніше", - додала Псакі.