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Франция расценит признание Россией "ЛДНР" как "наступление без оружия"

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Париж, Вторник 15 февраля 2022 21:34
Франция расценит признание Россией "ЛДНР" как "наступление без оружия" Фото: Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан назвал планы России признать "ЛДНР" наступлением без оружия, которое разрушит территориальную целостность Украины. Глава МИД подчеркнул, что первоочередная задача сегодня - остановить эскалацию конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Ле Дриана в комитете по иностранным делам Национального собрания Франции.

"Это (признание Россией "ЛДНР" - ред.) стало бы неприемлемой ситуацией, нападением без оружия и разрушением территориальной целостности Украины", - сказал глава французского МИД.

Ле Дриан добавил, что перед мировым сообществом сегодня стоит первоочередная задача - остановить эскалацию конфликта вокруг Украины.

Напомним, 15 февраля Государственная дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР".

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