США отреагировали на назначение Ельченко послом Украины

Посольство США в Украине отреагировало на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства.

Американские дипломаты приветствовали назначение Ельченко, назначение которого президент Украины Владимир Зеленский согласовал 18 декабря.

"Поздравляем Владимира Ельченко с тем, что президент Зеленский назначил его на должность посла Украины в США", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что Зеленский в пятницу, 20 декабря, встретился с вновь назначенным послом Украины Владимиром Ельченко. Они обсудили перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений.

Напомним, Владимир Зеленский 18 декабря подписал указ, которым назначил послом Украины в США Владимира Ельченко, после того, как уволил его с должности постоянного представителя Украины в ООН.

Ранее сообщалось, что Вашингтон согласовал кандидатуру нового посла Украины в Соединенных Штатах. В Вашингтоне согласились, чтобы новым послом Украины стал Владимир Ельченко, который был выбран Министерством иностранных дел еще два месяца назад.