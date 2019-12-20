США відреагували на призначення Єльченка послом України

Посольство США в Україні відреагувало на призначення Володимира Єльченка послом України в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства.

Американські дипломати привітали призначення Єльченка, призначення якого президент України Володимир Зеленський погодив 18 грудня.

"Вітаємо Володимира Єльченка з тим, що президент Зеленський призначив його на посаду посла України в США", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що Зеленський у п'ятницю, 20 грудня, зустрівся з новопризначеним послом України в США Володимиром Єльченко. Вони обговорили перспективи подальшого розвитку українсько-американських відносин.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 18 грудня підписав указ, яким призначив послом України в США Володимира Єльченка, після того, як звільнив його з посади постійного представника України в ООН.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон погодив кандидатуру нового посла України в Сполучених Штатах. У Вашингтоні погодилися, щоб новим послом України став Володимир Єльченко, який був обраний Міністерством закордонних справ ще два місяці тому.