США отправят в Украину боевые катера для контроля морского пространства

Украина находится среди приоритетов поддержки со стороны США, заявил Чалый

Соединенные Штаты отправят в Украину боевые катера для контроля морского пространства. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Укринформу".

"Я хотел бы еще подчеркнуть, что в плане получения вооружений мы открываем новые страницы. Например, активно готовится отправка боевых катеров в Украину, потому что мы имеем большие вопросы по контролю морского пространства. Это будут прямые поставки, без посредников. Обсуждаются и дальнейшие планы взаимодействия", - сообщил он.

Чалый рассказал, что оказание США помощи Украине в вопросах безопасности и обороны реализуется по нескольким направлениям: Пентагоном, Госдепартаментом и в рамках отдельных программ.

Посол подчеркнул, что в целом помощь Украине составляет большую сумму, и по сравнению с другими странами Украина действительно - среди приоритетов поддержки со стороны США.

Напомним, 2 августа Сенат Соединенных Штатов принял ранее проголосован Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны", который в частности санкционирует выделение Министерству обороны США 250 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности.