США відправлять в Україну бойові катери для контролю морського простору

Україна знаходиться серед пріоритетів підтримки з боку США, заявив Чалий

Сполучені Штати відправлять в Україну бойові катери для контролю морського простору. Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я хотів би ще підкреслити, що в плані отримання озброєнь ми відкриваємо нові сторінки. Наприклад, активно готується відправка бойових катерів в Україну, бо ми маємо великі питання щодо контролю морського простору. Це будуть прямі поставки, без посередників. Обговорюються й подальші плани взаємодії", - повідомив він.

Чалий розповів, що надання допомоги США Україні в питаннях безпеки і оборони реалізується за кількома напрямками: Пентагоном, Держдепартаментом і в рамках окремих програм.

Посол підкреслив, що в цілому допомога Україні становить велику суму, і порівняно з іншими країнами Україна дійсно - серед пріоритетів підтримки з боку США.

Нагадаємо, 2 серпня Сенат Сполучених Штатів ухвалив раніше проголосований Палатою представників проект закону про Бюджет США на 2019 р. на потреби національної оборони", який, зокрема санкціонує виділення Міністерству оборони США 250 млн доларів для надання допомоги Україні у сфері безпеки.