Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов Украине в сфере безопасности

Новости Политика 02.08.2018 - 02:39
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Из выделенных средств 50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений

Сенат Соединенных Штатов принял ранее проголосован Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны", который в частности санкционирует выделение Министерству обороны США 250 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США  в Facebook.

В посольстве уточнили, что 50 млн из указанной суммы должно быть направлены на летальные виды вооружений.

"В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участию в программах обмена информацией", - говорится в сообщении посольства

Государственному департаменту поручили представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности для поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

 

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Опубликовано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Середа 1 августа 2018 г.

Бюджетный закон США вступит в силу после подписания президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее выделение 250 млн долларов помощи Украине в сфере безопасности поддержала нижняя палата Конгресса США.

 

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Теги:  бюджет,  помощь,  Сенат США  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС