Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов Украине в сфере безопасности

Из выделенных средств 50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений

Сенат Соединенных Штатов принял ранее проголосован Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны", который в частности санкционирует выделение Министерству обороны США 250 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

В посольстве уточнили, что 50 млн из указанной суммы должно быть направлены на летальные виды вооружений.

"В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участию в программах обмена информацией", - говорится в сообщении посольства

Государственному департаменту поручили представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности для поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

Бюджетный закон США вступит в силу после подписания президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее выделение 250 млн долларов помощи Украине в сфере безопасности поддержала нижняя палата Конгресса США.