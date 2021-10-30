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США отправят домой 55 российских дипломатов в ближайшие месяцы,- МИД РФ

Автор: Наталья Скороход

США отправят домой еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников в ближайшие месяцы. Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД РФ.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало ответ Захаровой на вопрос журналистов о работе дипломатических представительств России и США. Согласно этой информации, в России ожидают, что в ближайшие месяцы США вышлют 55 сотрудников российских дипломатических представительств.

"У американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200. С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", - заявила Захарова.

По информации Захаровой, с конца 2016 года США "под разными предлогами" выслали более сотни российских сотрудников и членов их семей.

Напомним, что США обвиняет Россию в обострении ситуации на Донбассе. Речь идет об артиллерийских обстрелах и использовании беспилотников против украинских военных.

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