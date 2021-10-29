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Белый дом перенес испытания гиперзвукового оружия до встречи Байдена с Путиным, - Politico

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Вашингтон, Пятница 29 октября 2021 01:15
Белый дом перенес испытания гиперзвукового оружия до встречи Байдена с Путиным, - Politico Фото: Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве (twitter.com/KremlinRussia)
Автор: Артур Родивилов

Белый дом отложил испытания гиперзвукового оружия перед встречей президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. США не хотели обострять обстановку на саммите в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Politico.

В США якобы беспокоились, что Россия может неправильно интерпретировать подобный сигнал или что запуск подобного оружия вообще саботирует встречу.

В свою очередь, в Белом доме не согласились с этой информацией и подчеркнули, что она "не является достоверной", сообщила Politico. В Пентагоне официально пока никак не прокомментировали эту тему.

Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. Переговоры длились почти четыре часа. По итогам политические лидеры приняли совместное заявление, посвященное контролю над стратегическими вооружениями.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорилось в нем.

Ранее РБК-Украина писало, что США провели успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия.

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