RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США відправлять додому 55 російських дипломатів найближчими місяцями, - МЗС РФ

Автор: Наталья Скороход

США відправлять додому ще 55 російських дипломатів і адміністративно-технічних працівників в найближчі місяці. Таку заяву зробила глава Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС РФ.

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало відповідь Захарової на питання журналістів про роботу дипломатичних представництв Росії і США. Згідно з цією інформацією, в Росії очікують, що в найближчі місяці США вишлють 55 співробітників російських дипломатичних представництв.

"У американців зараз працюють в Росії близько 130 осіб, тоді як в нашій місії у Вашингтоні та двох генконсульствах в Нью-Йорку і Х'юстоні - менш як 200. З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів і адміністративно-технічних працівників повинні покинути США в найближчі місяці (а це по суті означає висилку), обстановка на дипломатичному "фронті" тільки погіршиться", - заявила Захарова.

За інформацією Захарової, з кінця 2016 року США "під різними приводами" вислали більше сотні російських співробітників і членів їх сімей.

Нагадаємо, що США звинувачує Росію в загостренні ситуації на Донбасі. Йдеться про артилерійські обстріли та використання безпілотників проти українських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки