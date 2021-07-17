США отправят десятки истребителей-невидимок в Тихий океан: это сигнал для Китая

25 истребителей F-22 Raptor будут отправлены в Тихий океан на острова Гуам и Тиниан для операции Pacific Iron 2021. В ВВС отметили, что это самое крупное размещение истребителей в Тихом океане.

Аналитики отмечают, что такой шаг США - серьезный сигнал для Китая.

Карл Шустер.

Он добавил, что

F-22 - это боевые самолеты пятого поколения, самые совершенные истребители в мире. Они отличаются тем, что используют технологии малозаметности и соединяющие бортовые сенсорные системы с бортовыми информационными системами, чтобы дать пилотам детальное представление о боевом пространстве.