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США отправят десятки истребителей-невидимок в Тихий океан: это сигнал для Китая

Автор: Наталья Скороход

США отправят 25 истребителей-неведимок F-22 Raptor в Тихий океан для учений Pacific Iron 2021. Это самое крупное размещение таких самолетов в районе операций Тихоокеанских ВВС и сигнал для Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

25 истребителей F-22 Raptor будут отправлены в Тихий океан на острова Гуам и Тиниан для операции Pacific Iron 2021. В ВВС отметили, что это самое крупное размещение истребителей в Тихом океане.

Аналитики отмечают, что такой шаг США - серьезный сигнал для Китая.

Карл Шустер.

Он добавил, что

F-22 - это боевые самолеты пятого поколения, самые совершенные истребители в мире. Они отличаются тем, что используют технологии малозаметности и соединяющие бортовые сенсорные системы с бортовыми информационными системами, чтобы дать пилотам детальное представление о боевом пространстве.

Напомним, ракетный эсминец США покинул Черное море после учений НАТО. Он пробыл там около двух недель.

Ранее сообщалось, что в США рассказали о помощи Украине. Помощь включит в себя консультации и оборудование, которое поможет нашей стране усилить безопасность и улучшить взаимодействие с НАТО.

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