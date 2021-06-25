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Ракетный эсминец США покидает акваторию Черного моря

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Пятница 25 июня 2021 11:56
Ракетный эсминец США покидает акваторию Черного моря Фото: ракетный эсминец США вышел из Черного моря (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: РБК-Украина

Американский ракетный эсминец USS Laboon покидает акваторию Черного моря. Он был там около двух недель.

Об этом говорится в сообщении в Twitter Шестого флота ВМС США.

Судно направилось в Средиземное море.

"USS Laboon взял курс в южном направлении, из Черного моря в Средиземное море, после завершения морского патрулирования в рамках оказания поддержки союзникам по НАТО и партнерам в Черном море", - говорится в сообщении.

Напомним, ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Laboon 11 июня вошел в акваторию Черного моря.

В Минобороны РФ в ответ заявили, что силы Черноморского флота России приступили к контролю за действиями эсминца ВВС США.

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Черное море эсминец
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