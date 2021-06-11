Радары и комплексы борьбы с беспилотниками: США рассказали подробности помощи Украине

Министерство обороны США сообщило о новом пакете помощи для усиления безопасности Украины (USAI). Пентагон выделяет 150 миллионов долларов.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства США .

Пособие включает обучение, оборудование и консультативные усилия, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность, защитить границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

"Пакет USAI включает возможности для повышения летальности, управления, а также ситуативную осведомленность украинских войск за счет обеспечения артиллерийских радаров, беспилотных воздушных комплексов, защищенных средств связи, средств электронной войны и военно-медицинской эвакуации, а также подготовки и обучения оборудования для повышения эксплуатационной безопасности и возможности баз ВВС Украины", - говорится в сообщении.

Данное пособие дополняет пакет USAI на сумму 125 миллионов долларов, предоставленного 1 марта 2021 года, который включал вооруженные патрульные катера Mark VI, контр-артиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку возможностей спутниковых снимков и анализа и оборудования для военной медицинской помощи и процедур боевой эвакуации.

В то же время Пентагон призывает Украину продолжать проводить реформы для лучшего согласования оборонного предприятия Украины с основным принципом демократического гражданского контроля над военными структурами НАТО; принять стратегию оборонной промышленности, которая лучше поддерживает потребности Вооруженных сил Украины, укрепляет экономическую конкурентоспособность Украины и улучшает корпоративное управление; принять контроль за прямыми иностранными инвестициями на основе интересов национальной безопасности; повышение эффективности и прозрачности цикла оборонных закупок; и продвинуть реформы управления людскими ресурсами для согласования Вооруженных сил Украины с западной системой управления карьерой.