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США відправлять десятки винищувачів-невидимок в Тихий океан: це сигнал для Китаю

Автор: Наталья Скороход

США відправлять 25 винищувачів-невідомих F-22 Raptor в Тихий океан для навчань Pacific Iron 2021. Це найбільше розміщення таких літаків в районі операцій тихоокеанських ВПС і сигнал для Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

25 винищувачів F-22 Raptor будуть відправлені в Тихий океан на острови Гуам і Тініан для операції Pacific Iron 2021. У ВПС відзначили, що це найбільше розміщення винищувачів в Тихому океані.

Аналітики відзначають, що такий крок США - серйозний сигнал для Китаю.

Карл Шустер.

Він додав, що

F-22 - це бойові літаки п'ятого покоління, найдосконаліші винищувачі в світі. Вони відрізняються тим, що використовують технології малопомітності та з'єднують бортові сенсорні системи з бортовими інформаційними системами, щоб дати пілотам детальне уявлення про бойовий простір.

Нагадаэмо, ракетний есмінець США покинув Чорне море після навчань НАТО. Він пробув там близько двох тижнів.

Раніше повідомлялося, що у США розповіли про допомогу Україні. Допомога включить в себе консультації та обладнання, яке допоможе нашій країні посилити безпеку і поліпшити взаємодію з НАТО.

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