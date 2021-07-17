США відправлять десятки винищувачів-невидимок в Тихий океан: це сигнал для Китаю

25 винищувачів F-22 Raptor будуть відправлені в Тихий океан на острови Гуам і Тініан для операції Pacific Iron 2021. У ВПС відзначили, що це найбільше розміщення винищувачів в Тихому океані.

Аналітики відзначають, що такий крок США - серйозний сигнал для Китаю.

Карл Шустер.

Він додав, що

F-22 - це бойові літаки п'ятого покоління, найдосконаліші винищувачі в світі. Вони відрізняються тим, що використовують технології малопомітності та з'єднують бортові сенсорні системи з бортовими інформаційними системами, щоб дати пілотам детальне уявлення про бойовий простір.