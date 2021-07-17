США відправлять десятки винищувачів-невидимок в Тихий океан: це сигнал для Китаю

США відправлять 25 винищувачів-невідомих F-22 Raptor в Тихий океан для навчань Pacific Iron 2021. Це найбільше розміщення таких літаків в районі операцій тихоокеанських ВПС і сигнал для Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
25 винищувачів F-22 Raptor будуть відправлені в Тихий океан на острови Гуам і Тініан для операції Pacific Iron 2021. У ВПС відзначили, що це найбільше розміщення винищувачів в Тихому океані.
Аналітики відзначають, що такий крок США - серйозний сигнал для Китаю.
Карл Шустер.
Він додав, що
F-22 - це бойові літаки п'ятого покоління, найдосконаліші винищувачі в світі. Вони відрізняються тим, що використовують технології малопомітності та з'єднують бортові сенсорні системи з бортовими інформаційними системами, щоб дати пілотам детальне уявлення про бойовий простір.
Нагадаэмо, ракетний есмінець США покинув Чорне море після навчань НАТО. Він пробув там близько двох тижнів.
Раніше повідомлялося, що у США розповіли про допомогу Україні. Допомога включить в себе консультації та обладнання, яке допоможе нашій країні посилити безпеку і поліпшити взаємодію з НАТО.