США отправляют ВДВ в Афганистан: эвакуировать американцев и афганцев будут 6000 военных

Соединенные Штаты Америки отправляет еще 1000 воздушно-десантных войск армии США в столицу Афганистана Кабул для эвакуации своих граждан и афганцев. Всего в эвакуации примут участие 6000 американских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
1000 солдат 82-й воздушно-десантной части.
Напомним, что для эвакуации американцев из Афганистана направили 5000 военных. Решение было принято президентом США.
Ранее сообщалось, что талибы захватили столицу Афганистана. Чтобы избежать насилия, правительство передало им власть.