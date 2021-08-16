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США відправляють ВДВ до Афганістану: евакуювати американців і афганців будуть 6000 військових

Автор: Наталья Скороход

Сполучені Штати Америки відправляє ще 1000 повітряно-десантних військ армії США в столицю Афганістану Кабул для евакуації своїх громадян і афганців. Всього в евакуації візьмуть участь 6000 американських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

1000 солдатів 82-ї повітряно-десантної частини.

Нагадаємо, що для евакуації американців з Афганістану направили 5000 військових. Рішення було прийнято президентом США.

Раніше повідомлялося, що таліби захопили столицю Афганістану. Щоб уникнути насильства, уряд передав їм владу.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистан