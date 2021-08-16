США відправляють ВДВ до Афганістану: евакуювати американців і афганців будуть 6000 військових

Сполучені Штати Америки відправляє ще 1000 повітряно-десантних військ армії США в столицю Афганістану Кабул для евакуації своїх громадян і афганців. Всього в евакуації візьмуть участь 6000 американських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
1000 солдатів 82-ї повітряно-десантної частини.
Нагадаємо, що для евакуації американців з Афганістану направили 5000 військових. Рішення було прийнято президентом США.
Раніше повідомлялося, що таліби захопили столицю Афганістану. Щоб уникнути насильства, уряд передав їм владу.