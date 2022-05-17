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США отправляют контингент в Сомали для борьбы с террористами "Аш-Шабаб", - СМИ

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Вашингтон, Вторник 17 мая 2022 01:08
США отправляют контингент в Сомали для борьбы с террористами "Аш-Шабаб", - СМИ Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден утвердил возвращение в Сомали американского военного контингента численностью около 500 военнослужащих. Ранее Дональд Трамп во время своего президентства отозвал около 700 солдат армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военнослужащие Соединенных Штатов сосредоточатся на оказании помощи местным силам в уничтожении связанного с "Аль-Каидой" террористического движения "Аш-Шабаб".

"Это перегруппировка сил, уже находящихся в театре военных действий, которые эпизодически въезжали в Сомали и выезжали из нее", — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности сказал, что Байден одобрил просьбу министра обороны США Ллойда Остина обеспечить более эффективную борьбу с "Аш-Шабаб". В Пентагоне отметили, что войска будут обучать, консультировать и помогать в оснащении армии Сомали.

"Аш-Шабаб" стремится свергнуть правительство в стране и установить собственное правление, основанное на строгом толковании законов исламского шариата. Группа повстанцев брала на себя ответственность за теракты в Могадишо и других городах страны.

Напомним, 7 мая президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов. При рассмотрении инициативы американского лидера Палата представителей увеличила его до 40 млрд долларов.

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