ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США відправляють контингент в Сомалі для боротьби з терористами "Аш-Шабаб", - ЗМІ

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 17 травня 2022 01:08
США відправляють контингент в Сомалі для боротьби з терористами "Аш-Шабаб", - ЗМІ Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден затвердив повернення в Сомалі американського військового контингенту чисельністю близько 500 військовослужбовців. Раніше Дональд Трамп під час свого президентства відкликав близько 700 солдатів армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військовослужбовці Сполучених Штатів зосередяться на наданні допомоги місцевим силам у знищенні пов'язаного з "Аль-Каїдою" терористичного руху "Аш-Шабаб".

"Це перегрупування сил, що вже знаходяться в театрі військових дій, які епізодично в'їжджали в Сомалі і виїжджали з неї", — заявила журналістам прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності сказав, що Байден схвалив прохання міністра оборони США Ллойда Остіна забезпечити більш ефективну боротьбу з "Аш-Шабаб". У Пентагоні відзначили, що війська будуть навчати, консультувати і допомагати в оснащенні армії Сомалі.

"Аш-Шабаб" прагне повалити уряд в країні і встановити власне правління, засноване на строгому тлумаченні законів ісламського шаріату. Група повстанців брала на себе відповідальність за теракти в Могадішо та інших містах країни.

Нагадаємо, 7 травня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 33 млрд доларів. При розгляді ініціативи американського лідера Палата представників збільшила його до 40 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Сомали
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну