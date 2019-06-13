ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США відправили в Судан посланника для примирення влади та опозиції

Новини » Політика    13.06.2019 - 05:43
США відправили в Судан посланника для примирення влади та опозиції
Ілюстративне фото (U. S. Department of State)

Сторони закликають відновити переговори

Високопоставлений дипломат США по Африці Тібор Надь прибув до Судан для врегулювання конфлікту між військовими властями і опозицією. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що дипломат зустрівся з лідерами опозиційної коаліції, а також провів переговори з виконуючим обов'язки заступника міністра закордонних справ Судану Ільхамом Ібрагімом.

"Надь збирається переконати сторони працювати над створенням умов, що сприяють відновленню переговорів", - повідомили в Держдепартаменті США.

Разом з тим, Сполучені Штати призначили своїм послом в Судані ветерана дипломатії Дональда Бута.

Раніше повідомлялося, що в Судані була здійснена спроба перевороту проти тимчасового Військової ради. Більшість перебувають у групі, яка намагалася повалити Військовий рада Судану - офіцери-ісламісти, вірні колишньому режиму.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячої страйку опозиції, в результаті якої загинули три людини.

Опозиція Судану зажадала виведення військових з населених пунктів країни У Судані сталася нова спроба перевороту
Новини України СуданСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся