Членство Судана приостановили в Африканском союзе

Фото: совет Африканского союза (twitter.com/AU_PSD/status)

Совет АС приостановил участие Судана во всех мероприятиях до создания переходного органа власти

Совет Африканского союза (АС) по вопросам мира и безопасности приостановил членство Судана из-за жестокого подавление протестов нынешним руководством страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации в Twitter.

Как сообщается, совет АС приостановил участие Судана во всех мероприятиях до создания переходного органа власти под руководством гражданских.

"Совет АС по вопросам мира и безопасности немедленно приостановил участие Республики Судан во всех мероприятиях АС до создания переходного органа власти под руководством гражданских, как единственного способа для Судана найти выход из текущего кризиса", - говорится в сообщении.

The #AU Peace and Security Council has with immediate effect suspended the participation of the Republic of #Sudan in all #AU activities until the effective establishment of a Civilian-led Transitional Authority, as the only way to allow the Sudan to exit from the current crisis pic.twitter.com/ioBlnfnxcl — African Union Peace (@AU_PSD) 6 июня 2019 г.

Как отмечает Al Jazeera, решение объявили после экстренного заседания Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия) по поводу насильственного разгона протестов в столице Судана Хартуме, который начался в понедельник, 3 июня.

Согласно данным Центрального комитета суданских врачей, в результате силовых действий власти погибли не менее 108 человек, ранены более 500, в то время как, в министерстве здравоохранения Судана сообщили, что погиб 61 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Судана Хартуме военные открыли огонь по протестующим, которые несколько недель блокировали здание командования армии. В результате стрельбы погибли более 30 человек.

Кроме того, в Судане из реки Нил вытащили по меньшей мере тела 40 человек, предположительно убитых силами безопасности в столице страны Хартум. В частности, по информации Комитета врачей протестующих, есть свидетели, которые видели, как тела, загруженные в военную технику, сбрасывали в реку.