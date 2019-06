Членство Судана приостановили в Африканском союзе

Совет АС приостановил участие Судана во всех мероприятиях до создания переходного органа власти

Совет Африканского союза (АС) по вопросам мира и безопасности приостановил членство Судана из-за жестокого подавление протестов нынешним руководством страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации в Twitter.

Как сообщается, совет АС приостановил участие Судана во всех мероприятиях до создания переходного органа власти под руководством гражданских.

"Совет АС по вопросам мира и безопасности немедленно приостановил участие Республики Судан во всех мероприятиях АС до создания переходного органа власти под руководством гражданских, как единственного способа для Судана найти выход из текущего кризиса", - говорится в сообщении.

The #AU Peace and Security Council has with immediate effect suspended the participation of the Republic of #Sudan in all #AU activities until the effective establishment of a Civilian-led Transitional Authority, as the only way to allow the Sudan to exit from the current crisis pic.twitter.com/ioBlnfnxcl