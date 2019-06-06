ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Членство Судана приостановили в Африканском союзе

Новости » Политика    06.06.2019 - 23:21
Членство Судана приостановили в Африканском союзе
Фото: совет Африканского союза (twitter.com/AU_PSD/status)

Совет АС приостановил участие Судана во всех мероприятиях до создания переходного органа власти

Совет Африканского союза (АС) по вопросам мира и безопасности приостановил членство Судана из-за жестокого подавление протестов нынешним руководством страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации в Twitter.

Как сообщается, совет АС приостановил участие Судана во всех мероприятиях до создания переходного органа власти под руководством гражданских.

"Совет АС по вопросам мира и безопасности немедленно приостановил участие Республики Судан во всех мероприятиях АС до создания переходного органа власти под руководством гражданских, как единственного способа для Судана найти выход из текущего кризиса", - говорится в сообщении.

Как отмечает Al Jazeera, решение объявили после экстренного заседания Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия) по поводу насильственного разгона протестов в столице Судана Хартуме, который начался в понедельник, 3 июня.

Согласно данным Центрального комитета суданских врачей, в результате силовых действий власти погибли не менее 108 человек, ранены более 500, в то время как, в министерстве здравоохранения Судана сообщили, что погиб 61 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Судана Хартуме военные открыли огонь по протестующим, которые несколько недель блокировали здание командования армии. В результате стрельбы погибли более 30 человек. 

Кроме того, в Судане из реки Нил вытащили по меньшей мере тела 40 человек, предположительно убитых силами безопасности в столице страны Хартум. В частности, по информации Комитета врачей протестующих, есть свидетели, которые видели, как тела, загруженные в военную технику, сбрасывали в реку.

Из Нила вытащили 40 тел, предположительно убитых силами безопасности Судана Число погибших из-за разгона протестов в Судане выросло вдвое
Новости Украины членыСудан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь