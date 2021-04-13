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США отменяют решение Трампа по выводу военных из Германии. Туда направят 500 солдат

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 15:32
США отменяют решение Трампа по выводу военных из Германии. Туда направят 500 солдат Фото: Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

США отменяют планы экс-президента Дональда Трампа по выводу военнослужащих из Германии. Туда дополнительно направят 500 военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Берлин, сообщает Reuters.

Отмечается, что Трамп ранее принял решение о выводе около 12 тысяч военнослужащих США с территории Германии.

"Мы прекратили планирование по сокращению войск", - сказал Остин.

Он добавил, что отправка в Германию еще 500 военнослужащих говорит "об уровне нашего партнерства и нашей приверженности НАТО".

Ранее Остин заявлял, что администрация 46-го президента США Джо Байдена не планирует сокращать количество американских военных в странах Европы.

Напомним, в начале февраля США приостановили вывод американских военных из Германии. Указ о сокращении военного контингента принял 45-й президент США Дональд Трамп.

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