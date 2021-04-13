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США скасовують рішення Трампа по виведенню військових з Німеччини. Туди направлять 500 солдат

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 15:32
США скасовують рішення Трампа по виведенню військових з Німеччини. Туди направлять 500 солдат
Автор: РБК-Україна

США скасовують плани екс-президента Дональда Трампа з виведення військовослужбовців з Німеччини. Туди додатково направлять 500 військовослужбовців.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Берліна, повідомляє Reuters.

Відзначається, що Трамп раніше прийняв рішення про виведення близько 12 тисяч військовослужбовців США з території Німеччини.

"Ми припинили планування по скороченню військ", - сказав Остін.

Він додав, що відправка до Німеччини ще 500 військовослужбовців каже "про рівень нашого партнерства і нашій відданості НАТО".

Раніше Остін заявляв, що адміністрація 46-го президента США Джо Байдена не планує скорочувати кількість американських військових в країнах Європи.

Нагадаємо, на початку лютого США призупинили виведення американських військових з Німеччини. Указ про скорочення військового контингенту прийняв 45-й президент США Дональд Трамп.

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