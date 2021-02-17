США не планируют выводить свои войска из Европы
Администрация 46-го президента США Джо Байдена не планирует сокращать количество американских военных в странах Европы. Глобальный пересмотр дислокации американских военных за рубежом не касается количества контингента в Европе.
Об этом в своей статье в газете The Washington Post написал министр обороны США Ллойд Остин.
Он отметил, что администрация Байдена приостановила решение Трампа о сокращении количества американских военных в Германии.
"По поручению президента мы проводим глобальный пересмотр расположения своих сил, который поможет нам это сделать. Однако мы не уходим из Европы. Наоборот, мы уже приостановили сокращение количества войск США в Германии", - говорится в статье.
Остин подчеркнул, что любые решения по результатам глобального пересмотра администрация Байдена намерен принимать "при тесных консультациях" со своими союзниками и партнерами.
Напомним, в начале февраля США приостановили вывод американских военных из Германии. Указ о сокращении военного контингента принял 45-й президент США Дональд Трамп.
Также РБК-Украина писало, что администрация президента Байдена воспользуется предстоящей встречей с НАТО, чтобы начать восстановление доверия с европейскими союзниками.