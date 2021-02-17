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США не планируют выводить свои войска из Европы

Новина українською → Вашингтон, Среда 17 февраля 2021 20:25
США не планируют выводить свои войска из Европы Фото: Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация 46-го президента США Джо Байдена не планирует сокращать количество американских военных в странах Европы. Глобальный пересмотр дислокации американских военных за рубежом не касается количества контингента в Европе.

Об этом в своей статье в газете The Washington Post написал министр обороны США Ллойд Остин.

Он отметил, что администрация Байдена приостановила решение Трампа о сокращении количества американских военных в Германии.

"По поручению президента мы проводим глобальный пересмотр расположения своих сил, который поможет нам это сделать. Однако мы не уходим из Европы. Наоборот, мы уже приостановили сокращение количества войск США в Германии", - говорится в статье.

Остин подчеркнул, что любые решения по результатам глобального пересмотра администрация Байдена намерен принимать "при тесных консультациях" со своими союзниками и партнерами.

Напомним, в начале февраля США приостановили вывод американских военных из Германии. Указ о сокращении военного контингента принял 45-й президент США Дональд Трамп.

Также РБК-Украина писало, что администрация президента Байдена воспользуется предстоящей встречей с НАТО, чтобы начать восстановление доверия с европейскими союзниками.

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