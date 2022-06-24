В США отменили исторически важное решение, которое давало право на аборты

Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, которое давало женщинам конституционное право на аборт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отменив аборт как конституционное право, постановление суда восстановило способность штатов запрещать его.

Отмечается, что 26 штатов либо уверены, либо считают, что могут запретить аборты. Сообщается, что 13 штатов могут запретить аборт в течение 30 дней из-за принятых ранее законов об их запрете.

При этом, постановление не позволяет штатам запрещать жителям ездить в другой штат, чтобы сделать аборт, или задним числом наказывать людей за предыдущие аборты.

Отмечается, что в результате этого женщины с нежелательной беременностью в крупных районах Америки могут столкнуться с выбором: уехать в другой штат, где процедура остается законной и доступной, купить таблетки для прерывания беременности в Интернете или сделать потенциально опасный нелегальный аборт.

Президент США Джо Байден осудил это решение, назвав его "печальным днем" для Америки. Он заявил, что его администрация сделает все, что в его силах, чтобы бороться с усилиями по ограничению поездок женщин в другие штаты, чтобы сделать аборт.