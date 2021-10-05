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В США отменили запрет финансирования программы абортов

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Вашингтон, Вторник 05 октября 2021 04:46
В США отменили запрет финансирования программы абортов Фото: Минздрав США отменил запрет финансирования направлений на аборты (Pixabay)
Автор: Артур Родивилов

В США центры планирования семьи смогут снова направлять женщин на аборты и получать при этом финансирование из федерального бюджета. Запрет на такие направления был установлен бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Согласно документу Минздрава США, опубликованному в Федеральном реестре, программа финансирования центров планирования семьи, так называемая "глава X", предусматривает распределение более чем 250 млн долларов в год.

После того как Трамп потребовал от клиник, получающих гранты, не выписывать направления на аборты, некоторые медучреждения отказался от их получения.

Как уточняет издание, Минздрав принял подобное решение на фоне вступления в штате Техас закона, запрещающего аборты примерно после шести недель беременности. Отмечается, что новая программа финансирования начнет действовать с 8 ноября.

Запрет на аборты после первого сердцебиения плода начал действовать в Техасе 1 сентября после того, как Верховный суд США отказался блокировать вступление его в силу в чрезвычайном порядке. Это происходит обычно на шестой неделе беременности.

После этого стало известно, что администрация Байдена планирует подать в суд на штат Техас из-за вступления в силу нового закона об абортах, который считается одним из самых строгих в стране.

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