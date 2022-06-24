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У США скасували історично важливе рішення, яке давало право на аборти

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США, П'ятниця 24 червня 2022 21:34
У США скасували історично важливе рішення, яке давало право на аборти Фото: у США скасували рішення, яке давало право на аборти (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховний суд США скасував рішення у справі "Роу проти Уейда" 1973 року, яке давало жінкам конституційне право на аборт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Скасувавши аборт як конституційне право, постанова суду відновила здатність штатів забороняти його.

Зазначається, що 26 штатів або впевнені, або вважають, що можуть заборонити аборти. Повідомляється, що 13 штатів можуть заборонити аборт протягом 30 днів через ухвалені раніше закони про їхню заборону.

При цьому, постанова не дозволяє штатам забороняти жителям їздити до іншого штату, щоб зробити аборт, або заднім числом карати людей за попередні аборти.

Зазначається, що результаті цього жінки з небажаною вагітністю у великих районах Америки можуть зіткнутися з вибором: поїхати в інший штат, де процедура залишається законною та доступною, купити таблетки для переривання вагітності в Інтернеті або зробити потенційно небезпечний нелегальний аборт.

Президент США Джо Байден засудив це рішення, назвавши його "сумним днем" для Америки. Він заявив, що його адміністрація зробить все, що в його силах, щоб боротися з зусиллями щодо обмеження поїздок жінок до інших штатів, щоб зробити аборт.

Нагадаэмо, у 2021 році у США скасували заборону фінансування програми абортів. Центри планування сім'ї можуть направляти жінок на аборти і отримувати на це фінансування з федерального бюджету.

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