США отменили испытание баллистической ракеты из-за ядерной напряженности в России

Пентагон впервые объявил о переносе испытаний 2 марта после того, как Россия заявила, что приводит свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности.

В то время Вашингтон сообщил, что важно, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия помнили о риске просчета и предпринимали шаги для снижения этих рисков.

Но, тогда Пентагон публично заявил о своем намерении лишь "немного" отложить испытание, а не отменить его.

Представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек заявила, что решение об отмене испытаний ракеты LGM-30G Minuteman III было вызвано теми же причинами, что и при первой отсрочке. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец этого года.