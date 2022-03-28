Ким Чен Ын заявил о готовности Северной Кореи развивать "огромные ударные возможности"
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о продолжении развития "огромных ударных возможностей" страны. Он подчеркнул, что ракетную программу КНДР нельзя обменять или продать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Только обладая грозными ударными возможностями, подавляющей военной мощью, которую никто не может остановить, можно предотвратить войну, гарантировать безопасность страны, сдержать и поставить под контроль все угрозы и шантаж со стороны империалистов", - цитирует издание заявление северокорейского лидера на встрече с учеными и рабочими, участвовавшими в запуске крупнейшей межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) страны.
Ким Чен Ын также сказал, что силы самообороны КНДР "нельзя ни обменять, ни купить за что-либо" и они будут твердо стоять без малейших колебаний, несмотря на суровые испытания и трудности.
"Северная Корея продолжит создание более совершенных и сильных стратегических сил", - добавил лидер Северной Кореи, имея в виду ядерные силы страны.
Напомним, 24 марта Северная Корея запустила МБР в сторону Японского моря. По оценкам экспертов, ракета способна преодолеть 15 тысяч километров и поразить практически всю территорию США.
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