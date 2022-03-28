ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ким Чен Ын заявил о готовности Северной Кореи развивать "огромные ударные возможности"

Новина українською →
Пхеньян, Понедельник 28 марта 2022 03:49
Ким Чен Ын заявил о готовности Северной Кореи развивать "огромные ударные возможности" Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о продолжении развития "огромных ударных возможностей" страны. Он подчеркнул, что ракетную программу КНДР нельзя обменять или продать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Только обладая грозными ударными возможностями, подавляющей военной мощью, которую никто не может остановить, можно предотвратить войну, гарантировать безопасность страны, сдержать и поставить под контроль все угрозы и шантаж со стороны империалистов", - цитирует издание заявление северокорейского лидера на встрече с учеными и рабочими, участвовавшими в запуске крупнейшей межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) страны.

Ким Чен Ын также сказал, что силы самообороны КНДР "нельзя ни обменять, ни купить за что-либо" и они будут твердо стоять без малейших колебаний, несмотря на суровые испытания и трудности.

"Северная Корея продолжит создание более совершенных и сильных стратегических сил", - добавил лидер Северной Кореи, имея в виду ядерные силы страны.

Напомним, 24 марта Северная Корея запустила МБР в сторону Японского моря. По оценкам экспертов, ракета способна преодолеть 15 тысяч километров и поразить практически всю территорию США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северная Корея Ракетные испытания Ким Чен Ын КНДР
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Культурный фронт. Как в Киеве защищают памятники и историю от России
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Культурный фронт. Как в Киеве защищают памятники и историю от России