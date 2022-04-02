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США скасували випробування балістичної ракети через ядерну напруженість в Росії

Фото: США скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Американські військові скасували випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III в спробі знизити ядерну напруженість у відносинах з Росією під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пентагон вперше оголосив про перенесення випробувань 2 березня після того, як Росія заявила, що приводить свої ядерні сили в стан підвищеної бойової готовності.

У той час Вашингтон повідомив, що важливо, щоб і Сполучені Штати, і Росія пам'ятали про ризик прорахунку і робили кроки для зниження цих ризиків.

Але, тоді Пентагон публічно заявив про свій намір лише "трохи" відкласти випробування, а не скасувати його.

Представник військово-повітряних сил США Енн Стефанек заявила, що рішення про скасування випробувань ракети LGM-30g Minuteman III було викликано тими ж причинами, що і при першій відстрочці. Наступне випробування Minuteman III заплановано на кінець цього року.

Нагадаємо, Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету у бік Японського моря.

Після чого Кім Чен Ин заявив про готовність Північної Кореї розвивати "величезні ударні можливості".

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