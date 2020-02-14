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США відклали введення санкцій проти Huawei

Новини » В світі     14.02.2020 - 04:00
США відклали введення санкцій проти Huawei
Ілюстративне фото (twitter.com/VizWorld)

США продовжили до 1 квітня 2020 року тимчасову Генеральну ліцензію компанії Huawei

Міністерство торгівлі США відклав до 1 квітня 2020 року введення обмежень щодо китайської компанії Huawei. Про це йдеться в рішенні відомства, яке опубліковано в Федеральному реєстрі документів США, повідомляє РБК-Україна.

Наголошується, що уряд США прийняв рішення продовжити до 1 квітня 2020 року тимчасову Генеральну ліцензію компанії Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) і 114 її філій за межами США.

Термін дії попередньої ліцензії закінчується 16 лютого. Таким чином у Huawei і партнерів буде ще майже півтора місяця для завершення операцій.

Адміністрація США звинувачує Huawei у співпраці з військовими і розвідкою Китаю і можливе стеження за клієнтами. Також Штати переконують ряд країн не використовувати інфраструктуру та обладнання Huawei при переході на стандарт стільникового зв'язку 5G.

Нагадаємо, Мінторгівлі США внесло Huawei в чорний список, оскільки діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.

Huawei заборонено вести справи з американським бізнесом без відповідних ліцензій. Згодом США надавали Huawei відстрочки, дозволивши купувати товари американського виробництва для підтримки мереж і оновлень програмного забезпечення існуючих телефонів. Так, у листопаді США в черговий раз продовжили на три місяці дозвіл американським компаніям на бізнес з китайської Huawei.

Раніше США продовжили ліцензію на 90 днів, що дозволяє американським компаніям поставляти продукцію китайської телекомунікаційної компанії Huawei, не зачіпаючи національну безпеку США.

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